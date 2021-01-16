科學委員會建議4類高危群組接種疫苗　消息：院舍長者優先

新冠疫苗成為遏止疫情的關鍵，港府料下月起展開新冠肺炎疫苗接種計劃，會優先為高危群組接種。消息指，衞生防護中心轄下科學委員會建議，將優先接種疫苗分4類群組，依次為：院舍長者及院舍職員、醫護人員及維持社會重要運作的人員，長者和長期病患者。此外，有專家估計政府會訂購使用重組蛋白疫苗技術的Novavax。

優先群組人員眾多，接種次序尤其重要。有委員透露，首要優先的為院舍長者及院舍職員接種，因其死亡率較非院舍長者高，故接種德國BioNtech，或英國阿斯利康和牛津合作研發的疫苗，能減低重症及死亡風險。

第二優先群組則為醫護人員，當中以深切治療部或急症室等感染風險較高的醫護人員優先；此外，救護員、民安隊、消防及警隊等，亦會因應他們工作環境感染風險，如會否需協助運送市民到檢疫中心等，來決定他們接種先後次序。

再者為長者，依次優先安排80歲以上，70歲以上及60歲以上長者接種。最後是長期病患者，委員估計大部分長期病患者都屬長者或院舍長者，故餘下59歲或以下的長期病患者不會太多。