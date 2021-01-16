印尼叫停「零成本」出國工作　僱主暫無需額外承擔費用

印尼政府叫停原定昨日(15)實施的「免除輸出勞工就業服務費用」新規例，並延後半年至今年7月15日才實施，本地僱主聘用印傭暫時無需額外承擔費用。有中介代表指，對本地僱主而言是好事，並指有關新規例屆時能否實施，仍屬未知之數。

現行政策下，印傭來港工作須自行支付培訓及行政費用，印尼政府去年中宣布推行新規例，印傭可「零成本」來港工作，原本由傭工負責的培訓及驗身等費用，部分會由印尼政府負責，其餘則轉嫁至僱主身上，預料僱主每聘用一名新來港的印傭，須額外支付約6,000港元。因應疫情，連同檢測及隔離酒店等，費用將增至約3.5萬港元。

印尼政府日前召開記者會，指尚未完成新規例的細節，遂將新規例實施日期延後至今年7月15日，並利用未來半年為過渡期，強化地區政府執行新規例的執行力與配合度，並將與輸入印傭的地方，如香港、台灣等進行協商。

香港僱傭公會主席陳東風表示，新規例叫停，對僱主而言是好事，但對當地工人而言，則令他們要繼續獨力支付培訓及行政費用。他又指，新規例雖押後實施日期至今年7月15日，但屆時能否切實推行，仍是未知之數。