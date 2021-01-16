網傳兩裸男疑在港鐵車廂性交自瀆　重案組調查

兩裸男疑在港鐵東涌線列車車廂忘形性交！網上流傳兩段短片，有兩名全身赤裸男子疑在港鐵車廂疑似性交、自瀆，引來大批網民關注及討論，驚呼「誇張」、「好癲」。港鐵回應指不知道影片來源，但已報警求助。警方把案件暫列公眾地方行為不檢及發布淫褻物品，交由葵青警區重案組跟進。

在其中一段全長45秒的短片中，可見有兩名裸男站在港鐵車廂，一名較瘦削男子與身材健碩的男子相互交纏，二人表現忘我，絲毫未有在意自己是否身處公眾地方。而在另一段長約30秒、目測是同一場景的影片中，可見有裸體男子坐在港鐵座位中疑似自拍忘形自瀆過程，遠處更能看見有其他乘客正在乘車。影片傳出後引起網民熱議，驚呼「睇完要洗眼」，有眼利的網民更憑影片背景推測出是東涌線列車。

港鐵回應指不清楚影片的來源和拍攝時間，車站並無相關事件的記錄，亦無收到乘客的求助，車務控制中心已就此事報警，有需要時會配合警方的調查。港鐵強調非常重視此事件，並呼籲乘客不應在鐵路處所內作出不雅、使人反感或造成騷擾的行為。若乘客遇到類似的情況，可聯絡港鐵職員或報警處理。

警方表示，昨晚(15日)接獲港鐵職員報案，指發現網上流傳片段有兩名男子在港鐵車廂內進行不雅行為。經初步調查，案件暫列公眾地方行為不檢及發布淫褻物品，交由葵青警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。

根據《港鐵附例》，任何人不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為。如違反一經檢控最高可被罰款5,000港元。