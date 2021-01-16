大埔洞梓兩月內再現捕獸器　野豬墮陷阱受傷掙脫

大埔洞梓一處山坡，於去年11月23日，一隻唐狗被捕獸器夾傷，由主人發現及用工具剪斷捕獸器，將唐狗救出。事件相隔不足兩個月，昨晚(15日)洞梓一處紅樹林近沼澤，傳出野豬慘叫聲音，村民查看下發現一隻野豬被捕獸器纏繞被困，牠不停走動試圖掙脫，但不成功。村民通知香港野豬關注組人員到場，野豬因激烈掙扎，牠最終掙脫在漆黑中逃進樹林不知所終。人員在現場發現一個懷疑捕獸器，由橡筋、繩索、及渠蓋組成，而橡筋綁緊樹枝，渠蓋綁有繩索。

香港野豬關注組幹事黃豪賢表示，村民亦有通知漁護署人員到場，關注組人員於今日(16日)凌晨零時許到場搜索，在紅樹林近沼澤發現一隻身長1.5至2米的成年野豬，由於現場環境黑暗，加上其不停走動，人員隱約看見野豬的頸及嘴被繩索纏繞，惜野豬最後掙脫逃去。

有村民指昨日傍晚己聽到野豬叫聲，懷疑牠被困約6小時。黃續指目前最擔心野豬傷口留有捕獸器的殘餘物，傷口有機會被感染或惡化，他呼籲村民如發現受傷野豬，請通知漁護署或關注組人員到場協助。洞梓不是首次發現捕獸器，關注組強烈譴責有關行為，及希望警方及漁護署加強巡邏。