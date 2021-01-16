新填地街續爆疫　昨38宗確診15人住油尖旺

本港昨日（15日）新增38宗新冠肺炎確診個案，油尖旺區繼續大爆發，14宗源頭不明個案中，有一半來自九龍區，當中有兩宗無源頭個案來自爆疫的油麻地新填地街，同為無病徵個案，分別是住在新填地街23號的46歲男子，以及住在新填地街24號的56歲男。

衞生防護中心更新確診者資料，昨日有19名確診者居於九龍，油尖旺區多9人染疫，油麻地新填地街23號、24號及26號共有6宗個案，油麻地廣基大廈有4宗個案，碧街15號及17號亦各有1宗。紅磡有兩幢大廈出現無源頭個案，包括安泰大廈37歲女住戶，以及紅磡源成大廈的40歲男子。另外，尖沙咀華寶大廈B座亦有一名32歲女士確診，屬源頭不明個案。

港島區昨錄得3宗源頭不明個案，包括柴灣悅翠苑1名75歲老翁、鰂魚涌康怡花園N座1名15歲男子，以及柴灣峰華邨曉峰樓64歲男患者，為該大廈第2個有確診個案單位，與之前染疫單位為同號樓但相隔數層。南區鴨脷洲海怡半島怡韻閣另有1名26歲男確診者，與本地個案有關連。

至於新界方面，將軍澳景林邨景桃樓在本周一（11日）被列為強制檢測名單，住戶須在周四（14日）前完成檢測。景桃樓昨新增3宗個案，累計8人染疫，新增確診者包括源頭不明、無病徵50歲女子，以及兩名在周二（12日）發病的關連個案，分別是一名在64歲男子及一名兩歲男童，男童報稱另一住址為將軍澳君傲灣2座。