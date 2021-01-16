油麻地20大廈今起強檢　社區檢測中心人流冷清

政府收緊油麻地近佐教一帶的強制檢測門檻，過去14天大廈有一宗確診，全幢大廈都要強制檢測，目前有20幢大廈今日(16日)起一連3日要進行強制檢測。除了當區的社區檢測中心梁顯利油麻地社區中心外，當局亦在官涌體育館增設流動採樣站，並安排承辦商在廣東道近寧波街設置4輛流動採樣車，同樣朝10晚8開放。

其中在梁顯利油麻地社區中心，今早約9時，中心外有約20名已預約的市民排隊等候檢測，其後人流都不多，進出的人寥寥可數，中心異常冷清。至於流動採樣車方面，承辦商香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，4輛採驗車有8個檢測站，一天能做2,000至3,000個檢測，但上午人流不多，預計下午可能會更多人，檢測站開放1小時內共有116人完成檢測。

尼泊爾裔Maya與友人有份到場做檢測，她認為檢測有一點不舒服，眼睛被刺激到流淚，主要從尼泊爾人組織及親友獲得相關訊息，認為尚算方便，檢測目的是想確保自己無染疫；居民賴先生指，該區有頗多南亞人居住，多從事地盤工作，工作環境欠佳，加上該區也多劏房，已要求大廈管理處加強清潔。

當區居民范女士指，區內確診個案增加，令她感到擔憂，不敢外出。她認為，政府應推行強制全民檢測，形容「長痛不如短痛」，令本地個案盡快清零，讓大家盡快回復正常生活；另一位區內居民吳女士亦指，政府應「勤力啲」安排市民檢測，她又表示，若區內持續爆疫，或需考慮暫時搬走避一避。

記者又到官涌市政大廈巡視，上午10時許陸續有居民到場做檢測，惟人流疏落，未見人龍，佐敦居民沈先生的大廈不屬檢測範圍，但仍主動檢測求個心安。他平日間中會去疫區用膳，但近日已減少前往。由於家住唐樓、鄰居也是劏房戶，他擔心渠管可能有結構問題，只好日常都緊閉窗戶，僅開排氣扇通風。

同被列入強檢名單的彌敦道金勳大廈及廣東道577號，下午有民政處人員在操少數族裔語言的翻譯陪同下「洗樓」，一名尼泊爾裔住客表示，據他所知確診者住9樓，自己較少接觸，所以不太擔心。