挪威23長者接種BioNTech疫苗後亡　梁栢賢：需看清科學實證調整策略

政府疫苗顧問專家委員會將於下周一（18日）審批德國BioNTech與上海復星合作的新冠疫苗，惟挪威有23名長者接種以mRNA技術研發的BioNTech疫苗後死亡，當局相信其中13宗可能跟疫苗常見的副作用有關。本港疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢相信，委員會會詳細了解挪威的情况才作出決定，並指當地打針人數不多，暫時毋須太擔心接種情况。

梁栢賢接受傳媒訪問指，多國已開展接種疫苗，料陸續有更多數據出現，繼而調整接種策略及優次次序。他又認為，挪威的死亡個案會否涉及其他問題尚未清楚，需看清科學實證，相信顧問專家委員會將詳細了解當局情况才作決定。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達指，暫不清楚挪威死亡個案是否與接種疫苗有關，他指，mRNA疫苗的常見副作用包括發燒等，對於非常虛弱的長者或有影響，但暫未有確實證據證明會導致病情嚴重惡化或死亡。