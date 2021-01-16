持BNO港人月底可申英居留權　譚惠珠料中方有反制措施

英國早前提出港人BNO移民方案，引起極大爭議，更有傳透過BNO移民計劃取得英籍的港人，屆時或會被取消其中國國籍。基本法委員會副主任譚惠珠指，英國提出的移民計劃有違中英兩國簽署的備忘錄，預計中方會作出反制措施。

譚惠珠於電視節目上表示，中英兩國於1984年就香港人的國籍問題簽署備忘錄，當中承諾香港回歸後，港人可繼續使用英國政府簽發的護照，但當中並不涉及居留權。故譚認為現時英方是違背承諾，又認為中方並不會完全無反應、逆來順受，預計中方會作出反制措施，令日後簽署的備忘錄或其他國際協議均保持約束性。

譚指自己不清楚反制措施的內容，但若然中國不再將BNO視作旅遊證件，代表將其視為外國護照，會影響香港人在中國公民身份下享有的權利，包括憲法給予中國公民的選舉權。至於是否一併取消在香港的居留權，需要再仔細研究，惟指若然珍惜每個香港人，則不應輕易取消他們的香港永久居留權，但選舉權則是另一回事。

譚又認為，香港最快於9月才有選舉，全國人大常委會仍有時間思考反制措施，惟她相信措施只會針對BNO，不會影響其他外國國籍的持有人。