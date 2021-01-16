政Whats噏：區議員報警查郭偉強　林卓廷抽水反被轟犯案纍纍

立法會房屋事務委員會早前召開視像會議，工聯會議員郭偉強一邊揸車，一邊開會，被各方「圍插」之後，尋日(15日)向公眾認衰道歉，深夜再去自首，暫時未被檢控。之不過各界仍然搶住抽水，前議員陳志全同林卓廷爭相批評郭嘅行為，但有網民反指佢哋五十步笑百步喎。另外，仲有區議員去信警方要求徹查郭嘅事件添。

前議員陳志全(慢必)舊年5月，喺立法會內務委員會被郭偉強扯跌，案件因律政司介入而獲撤控。好多人關注慢必會唔會就郭揸車開會嘅事報警，佢喺短片批評郭原本諗住「側側膊、唔多覺」，之後發現「衰硬」，先致歉兼自首。慢必又話立法會開會好嚴肅，一係郭就唔好出現，但衰就衰在「扮投入」。慢必又話，知道大家覺得郭係佢嘅「仇家」，但佢唔會報警，又認為警方同律政司都唔會作出調查，亦怕且建制派唔會驚有關行為導致失票，就算打橫嚟都可以當選喎。

至於前議員林卓廷，同樣拍片評論事件，仲模仿郭將口罩掛喺車廂嘅畫面，專程喺鏡頭前掛個口罩，仲問邊個擺得有藝術感多啲。講講吓，個口罩郁得太勁，林話「個口罩唔好飛嚟飛去先，騷擾我做直播」。建制派話喺泛民主派總辭後，可以更好咁監察政府，林就揶揄原來建制派係揸住車監察政府。

但都有網民對兩人言論唔太受落，反問慢必之前多次破壞立法會秩序，又有無自首？仲有人批評林卓廷自身犯案累累，仲話返人轉頭，真係五十步笑百步喇。

仲有民主黨嘅深水埗區議員袁海文都唔收貨，仲引述工聯會議員麥美娟嘅言論，曾經稱呼袁為「報警之王」，袁就要對得住個稱號，話已經去信警務處處長，要求警方嚴正徹查事件，同時希望郭偉強可以認真配合調查咁話。