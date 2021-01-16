65歲婦無辜坐疫監　瑪麗醫院索1875元隔離住院費

醫院管理局早前加強入院病人篩查計劃，以減低院內感染風險，惟至今仍有不少隱形病人通過篩查後，轉至普通科病房才確診，更連累同病格病人無辜坐14日「疫監」。市民王先生指，其母親上月到瑪麗醫院覆診，惟路程中不慎跌倒，需留院一晚，同日凌晨被通知同病格有病人確診，其母即被列作密切接觸者，需到隔離病房進行14日隔離，出院後更需付逾1,800港元住院費，王先生怒斥不合理，批評院方管理不善卻要市民「埋單」，東網正就事件向醫管局查詢。

王先生批評，院方至今不僅沒有向涉事病人道歉，更收取隔離期間費用，令人難以接受。他又指，65歲母親本身只因輕症覆診，經入院篩查證無染疫，卻迎來染疫風險，被迫要在隔離病房渡過冬至及平安夜，他續指，母親本身患有認知障礙症，經過今次經歷，情緒持續低落，促請院方給予解釋。

翻查資料，醫管局於上月11日曾公布，瑪麗醫院一名59歲女病人，前日因發燒及頭痛到該院急症室求醫，她先被送入內科的監察病房作深喉樣本測試，當時的結果未有確診，院方遂將其轉入普通病房。惟同日下午院方接獲衞生防護中心通報，該病人於上月8日在普通科門診所留的樣本列初步個案。院方再將該名病人安排入隔離病房，再測試後證實確診。她同病格有6名病人被列為密切接觸者，其中5人已隔離，另有一人已出院。