堅道花園下埋藏逾150年歷史配水庫　關注組指挖掘機會不大

堅道花園下埋着本港最古老的配水庫。

逾百年歷史的深水埗主教山配水庫早前險被拆除，引起全城關注本港保育問題。有關注組翻查歷史資料，發現堅道行車道及堅道花園下竟埋藏全港最古老的配水庫，該配水庫於1863年竣工，至今已有逾150年歷史。關注組指重新挖掘機會不大，冀當局可保育薄扶林水塘古引水道。

城西關注組成員張朝敦表示，昔日主要為港島區供水的水塘為薄扶林水塘，落成於1863年。他指翻查資料後發現，當時港英政府同期興建了2個配水庫，其中2號配水庫（No.2 Tank）主要服務太平山街坊，在舊地圖中仍有標示，尋迹之下發現即為現時堅道花園一帶。

他表示，該配水庫依山勢而建、堤壩較高，屬較為罕見，據文件記載，其造價竟較原來水塘更貴，當年需要3,940英鎊(約為當年4.2萬港元）。當年政府拆除配水庫壩頂後，曾加高壩身並變成堅道行車道及已婚警察宿舍，又因曾發生山泥傾瀉意外，又用水泥加固斜坡。

張續稱，由於該處地勢所限，難以興建高樓大廈，輾轉之下變成堅道花園，形容屬不幸中的大幸。他認為重新挖掘該處的機會不大，但指近日有區議員正研究薄扶林水塘多條古引水道，冀當局可加強保育該些引水道將功補過。