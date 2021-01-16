疫區後巷淪播毒勝地　除罩煲煙無人理　街坊憂疫情再惡化

新冠肺炎疫情愈演愈烈，油尖旺一帶大爆疫，有多達20幢唐樓被納入強制檢測名單，東網記者今午(16日)到該區巡視，附近的大部分商舖都有開門，如常營業，惟該區唐樓林立，內有大量劏房、環境衞生惡劣，大廈渠管老化問題嚴重、不時有臭味傳出的後巷，竟有人毋懼惡疫聚眾除罩煲煙。附近樓梯口或路旁亦不乏流鶯游走搵食，甚至招引客人期間除罩「睇相」及交談，有街坊擔心妓女兜客會進一步引致疫情失控。

彌敦道金勳大廈錄得1宗確診個案，至下午1時40分，5位民政處人員在操少數族裔語言翻譯的陪同下，「洗樓」提醒居民去梁顯利油麻地社區中心做檢測。一名尼泊爾裔的住客表示，將與太太一起去做檢測，據他所知，確診者居於9樓，平日較少接觸，所以不太擔心。

另一幢「疫廈」廣東道577號則有最少7人確診，民政處同樣派職員身穿全套保護衣「洗樓」，現場所見，大廈門口張貼香港郵政暫停郵件派遞的通告，信箱亦有中英雙語的強檢通知，但不見少數族裔語言版本。

至於爆疫的新填地街20至26號，街角已被橙帶圍封，現場有幾位警員駐守，唐樓已人去樓空，因涉及的單位多為劏房，無住客名單，政府昨日(15日)已發出隔離令，以識別可能遺漏的個別住戶。