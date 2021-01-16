張建宗投稿《華郵》 回應55泛民被捕　斥初選令社會停擺

55名組織及參與民主派初選的民主派人士，涉嫌違反《港區國安法》第22條的「顛覆國家政權罪」，本月初被警方國安公署拘捕。政務司司長張建宗向美國《華盛頓郵報》投稿，他表示該批人士被捕，是因為涉嫌干犯顛國家政權罪，意圖癱瘓政府，令社會停擺，強調法治是本港的核心價值，並反對有某些政治背景的人違法可免受法律制裁的說法。

張建宗首先反駁《華盛頓郵報》於本月7日社論指「中國在香港大掃蕩」的說法，指根據《港區國安法》規定下，港人按照《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會與文化權利的國際公約》享有的權利和自由仍受保障。

張續指，被捕人士都涉嫌違反顛覆國家政權罪，他們被指以民主派「35+」初選和「攬炒十步曲」，希望在立法會選舉中取得超過35個議席，繼而否決財政預算案和所有撥款申請，威迫特首下台，目的旨在癱瘓政府，再加上大規模動亂和其他手段令社會停擺。

張重申，本港全面享有法治和司法獨立，這些核心價值過去、現在及將來均繼續受保護，他反對讓某些政治背景的人，可在作出違法的事後不用面對法律行動的說法。