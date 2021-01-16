16個月大花貓深水埗街頭被盜　警呼籲市民提供資料

警方於今日(16日)中午接獲報案，指一隻16個月大、淺啡色毛髮、身上有黑色間條紋理的日本短尾貓，懷疑在深水埗汝州街140A號街上被一名女子盜去，警方正追查貓隻下落，並追緝涉案女子歸案，她年約40至50歲、身高約1.6米、中等身材，案發時身穿啡色鴨舌帽、紅色長袖連身裙、綠色長大衣外套、黑色長褲、黑色波鞋，並戴藍色口罩。警方作出呼籲，如任何人士有涉案貓隻或婦人的資料，請立即與深水埗警區刑事調查隊聯絡。

婦人犯案經過被途經車輛的「車Cam」拍下，她首先在一輛停泊路邊的七人車旁蹲下，再伸手進七人車車底摸索一番，然後從車底取出涉事花貓，將其拖行數米後抱起帶走，期間一名男子在現場搬走一輛單車，他對婦人怪異行為側目而視，但沒有多作理會，片段到此結束。

據花貓女主人Meher表示，被盜花貓叫Lily，牠另有一隻黑色兄弟小貓叫Kaki，兩隻小貓居住在Meher經營的孟加拉雜貨舖內。今早11時許，Meher如常到雜貨舖開門營業，兩隻小貓由閣樓走到地下，並在店門外追逐玩耍，期間走到七人車車底，便有一名婦人趁機將Lily竊去，並向長沙灣方向逃走。

有街坊目擊Lily被盜，曾出言阻止婦人，但她不作理會逕自離開，街坊不齒其所為，將事件告之Meher，一名店舖男職員上前追截但無果，遂向巡警報案。Meher對Lily被盜一事十分傷心，希望能盡快尋回愛貓。