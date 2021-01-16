傳各區球場重辦年宵花市　花農斥政府「搵笨」

港府防疫無能，未能遏止新冠肺炎疫情在社區蔓延，早前更「斬腳趾避沙蟲」取消全港年宵市場，連累市民新年無處買年花應節，花農辛勤一年卻損失慘重。有指，鑑於社會對取消年宵花市反應極大，政府考慮將花年移師至各區戶外球場重新舉辦。花農質疑沒有人會到球場買年花，批評政府愚弄花農。東網正向食物及衞生局求證事件。

有「桃花大王」之稱的花農劉海濤表示，上星期政府曾與花農業界開會，會上多名花農狠批政府取消年宵市場令到大批準備應市的年花滯銷，花農於過去一年辛苦裁花的心血盡廢。他指，政府眼見業界怨聲載道，拋出替代方案「補鑊」，建議於多區的戶外球場重新舉辦花市，讓受影響花農重新有地方賣花，不至於血本無歸。

劉海濤談及有關建議時怒氣沖沖，直斥政府明顯是「搵笨」。他稱，以往的維園年宵本身就是於維園內的多個足球場舉行，但政府以防疫為由不許花農在維園擺檔，卻又將花農「踢」至其他地區的球場繼續賣花，做法一塌胡塗。他質疑若年宵花市分散到地區的小型球場舉辦，沒有市民會想到球場逛花市和買年花，「不如叫政府去和合石條斜路擺檔，肯定無人做(生意)，但有鬼做(生意)。」