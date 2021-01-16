移民增加跨境生減少　統一派位料少近1萬人申請

本港政局持續不穩，不少家長部署移民。教育局去年預計2021/22學年有約59,200名小一適齡學童，但自行分配學位階段僅49,749人交表入讀官立或資助小學，約1萬人未有報名，換言之已報名學生進擊心儀學校的機會增加。而俗稱「大抽獎」的統一派位將於本月29日截止交表，有小學校長預料參與統一派位的學生同樣少，除了跨境生因社會因素及疫情，未必來港升讀小學之外，多了家庭移民亦是因素之一。

資助小學校長會主席張勇邦指，並非每個家長都會在自行分配階段為子女報讀學校，有關數字或意味多了家長選擇直資、私立及國際學校，但直言「今年都會少」。他解釋，自前年社會事件發生後，家長均有意安排子女到外國或內地讀書，加上跨境生不來港讀書，相信參與2021/21學年統一派位的學生，同樣會遠低於適齡升小學童數目。

身兼聖公會聖雅各小學校長的張勇邦表示，截至2020/21學期初，去年該校退學率由2%升至3%，雖然最新數字仍未統計，但該校的確陸續有學生申請退學，最近再多2名學生退學，分別就讀二年級及四年級，學生家長亦向學校表明因移民而為子女辦理退學。但他認為，目前情況仍未及1997年的移民潮，「嗰時唔單止學生，連老師都走埋」，或需待疫情過後真正的退學潮才會出現。