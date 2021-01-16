傳九巴及龍運裁減約40人　工會憂變國泰2.0

新冠肺炎疫情嚴峻，市民出行次數大減，九巴及龍運裁減人手。九巴及龍運工會今(16日)不約而同表示，近月接獲同事反映被裁員，主要為文職人員，其中九巴裁員減逾30人，龍運亦有不足10人被裁，有監察及評核車長表現部門被裁撤或改組。工會稱同事之間消息滿天飛，有同事對臨近歲晚被裁感不滿，亦有人擔心會成為「國泰2.0」。九巴回應否認裁員，僅稱按機制檢視職位架構。

汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰表示，近月多個後勤文職部門同事被裁員，不少人更是已服務九巴超過10年，其中車長管理部門據悉已裁減一半人手，上月尾亦裁減不多於10名駕駛導師等，料裁減人手已超過30人。他指不少同事怕「大信封」陸續有來，憂會成「國泰2.0」，又稱工會向管理層查詢，對方否認是裁員，只說是「人手過盛、恆常辭退表現差員工」。

汽總第一副主席張子琦亦表示，接獲反映稱龍運有文職人員被裁員，估計只有數人，「有啲好慘，又有仔女」。張稱工會擔心裁員情況會蔓延至前線車長，繼而影響班次。他認為疫情令客運需求下降，政府責無旁貸，促政府出手幫助巴士公司度過難關。

九巴回應指，一般而言，九巴和龍運不同部門會按恒常機制，檢視職位架構及進行績效管理，旨在提升效率，強調任何部門內部調節均不會對乘客服務及車務運作帶來負面影響。疫情下九巴客量下跌30%、龍運50%，九巴料情況暫不會有所改善。