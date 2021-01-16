西環百年公共浴室獲評級後無保育方案　議員憂古蹟遭忽視

落成近百年，因為本港早年爆發鼠疫而興建的第二街公共浴室，去年底獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築物。有區議員擔心該浴室獲評級後卻無任何保育措施，會令古蹟蒙塵，要求政府盡快交代該浴室的長遠保育方案。政府回覆指，暫時未有為該浴室作額外保護。

中西區區議會討論文件指出，第二街公共浴室是本港現存唯一的於戰前落成的公共浴室，而且該浴室當年是因為港島爆發鼠疫後，港英政府為改善華人社區衞生狀況而興建。文件引述長春社文化古蹟資源中心指，根據歷史資料顯示，該浴室的外牆原屬米白色，並有部分紅磚外露，但建築署於上世紀90年代將該浴室外牆漆上粉紅色，內部隔板亦改用纖維板，但無改動間隔，而該浴室以往供燒柴用的煙囪則仍保留。

文件指，由於此浴室的外觀較其他歷史建築平凡，擔心若沒有適當的保育措施及，市民會忽略其歷史及特色。中西區區議員張啟昕動議，要求政府盡快檢視該浴室的營運狀況，擬定長遠保育方案，讓廣大市民知道該浴室的歷史價值。

建築署回覆區議會指，該浴室被列為二級歷史建築物後，該署沒有接獲相關管理部門的保養要求或額外保養措施，又指該浴室曾有一個建於地下層的公共廁所，但於1996年被該署用物料整個塡封。古物古蹟辦事處回覆區議會則指，該浴室由食物環境衞生署管理，而現行的歷史建築評級制度屬行政性質，不會影響所涉項目的業權、使用權、管理權及發展權，該處樂意從文物保育角度就該浴室的保育及維修向食環署提供技術意見。