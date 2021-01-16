強風令繩索打結　「攀石王」黎志偉摩廈攀高250米止步

曾坐輪椅攀上獅子山的前「亞洲攀石王」黎志偉周六（16日）再次挑戰極限，攀登樓高89層、總高度約320米的如心廣場一期，為脊髓損傷患者籌款購買機械腳等康復器材。最終這位港產「蜘蛛俠」憑驚人毅力由天光爬到天黑，歷時超過10小時，可惜最終因風勢太大，基於安全理由在距離天台少於70米終止是次攀登活動。不過黎志偉的努力沒有白費，他為香港創下紀錄，成為世界首位攀登大廈的輪椅使用者。

39歲的黎志偉曾是世界排名前10的香港攀石精英運動員，職業生涯贏過多項亞洲速度攀石賽冠軍，可惜他於2011年因車禍導致下半身癱瘓，不過他一直未有放棄攀登運動，繼2016年坐輪椅用雙手攀上獅子山崖之後，這次他挑戰上次3倍高度如心廣場，對於以往從未攀越100米高的他來說是極大考驗。「志偉」於早上10時15分正式起步，現場有數十人圍觀，起步一刻齊為他吶喊助威。

「志偉」在頭段相對輕鬆，期間不忘拿出手機開直播和荃灣街坊打招呼：「原來起步百零米頗辛苦，因為條繩好彈，一直向上攀都卸走很多力。這邊牆沒有陽光照着，有風吹來都『陰風陣陣』，預計稍後時間會更『甘』！」兩個小時後，「志偉」終於抵達31樓防火層補給和休息，他透露，當時左邊手臂肌肉已有抽筋迹象，而且雙手已起「水泡」，幸好有工作人員為他按摩及包紮。

這個名為「城市攀登300+」的活動，上周因風勢極有可能超出活動的安全標準而延期至今日，不過一如「志偉」所料，來到第2段路程風力變得更強，令攀登過程相當艱難，除了令繩索打結，使他多次在空中「自轉」解結之外，風力更強到令他連人帶車不斷搖擺，記者在41樓房內驚見其輪椅由窗的左邊「飛」去右邊至消失蹤影，足足橫跨3個房間，他一度要抓着大廈外牆待風勢轉弱才能繼續，可謂幕幕驚心。

原本他預計6至8小時能完成整個攀登旅程，結果花了5小時才完成一半，更要到5點半才到達位於65樓的休息點。來到最後95米已經入黑，「志偉」此時狀態回勇，更笑說「愈爬愈有feel」，可惜他攀到250米再遇強風吹襲，卡在250米高空超過1小時都未能解開繩結，最後基於安全理由需要提早終止是次攀登活動。