公務員宣誓期限在即　新公務員工會宣布解散

在反修例風波期間成立的「新公務員工會」，今晚（16日）在Facebook發文宣布解散。對於公務員事務局日前發通告，要求所有公務員在4星期內簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，工會預計所有理事均有可能無法繼續留在政府，變相會失去工會會員及理事的資格，形容在面臨理事會不足的情況下，解散工會是無奈但必要的做法。

主席顏武周在貼文中，回應為何工會近日未有再就公務員宣誓一事作表態。他重申，工會早於宣誓剛被提出時已收集同事的疑慮，亦參與了去年6月20日舉辦的聯合工會行動，並將同事的意向轉達政府。不過，他又指，過去半年香港人的生活空間被大大縮窄，其作為主席的最大考慮，是工會理事的人身安全及會員的資料，認為再就一項早已表態的事再作評論，需承擔巨大風險，認為再作評論並不恰當；又形容不能評論已是一種評論。

貼文又提到，工會自成立以來便遭受各方各面的抨擊，故一直面對人手不足的問題，形容工會理事所須承受的壓力及後果均是無法想像。顏預計工會理事均有可能無法繼續留在政府，變相會失去工會會員及理事的資格，故必須趁目前僅存的時間，着手安排工會的會員資料及物資確保得到適當的處理；又形容在面臨理事會不足的情況下，為保障會員的資料，啟動解散工會是無奈但必要的做法。