油麻地疫區強制檢測　首日逾1100人參與

政府昨日(15日)將油麻地一帶，東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道，納入小區檢疫範圍，當大廈出現確診個案，即須強制檢測，目前有20幢大廈須強檢。民政事務總署今日(16日)表示，根據初步紀錄，今日有超過1,100名居民依從強制檢測公告的規定接受檢測；另有超過2,300名居民自願檢測。政府呼籲所有須遵守有關的強制檢測公告人士在限期（1月18日）前盡快進行檢測。

民政事務總署及其油尖旺民政事務處已安排多名能操尼泊爾語言、烏都語和其他語言的工作人員，聯同民政事務總署牌照事務處人員，到受強制檢測公告涵蓋的大廈或建築物進行家訪及解釋有關安排，並派發多種語言的強制檢測公告有關資訊，及登記居民資料，方便日後跟進強制檢測情況，今日成功登記超過440戶。

油尖旺民政事務處與檢測承辦商合作，在官涌體育館成立地區流動採樣站，及在廣東道介乎佐敦道及西貢街一段（又稱玉器街）安排流動採樣車，為居民進行免費檢測，須強制檢測的居民亦可到設於梁顯利油麻地社區中心的檢測中心接受免費檢測。