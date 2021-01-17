網傳兩裸男疑在港鐵車廂性交自瀆　警查證影片多年前拍攝

葵青警區於今年1月15日接獲港鐵職員報案，指透過網上影片得知兩名男子於東涌綫車廂內進行猥褻行為；同時，警方亦於網上其他影像發現一名男子於南港島綫車廂及一名男子於筲箕灣港鐵站猥褻暴露身體。相關男子涉嫌干犯「破壞公眾體統」、「猥褻暴露身體」等罪名。葵青警區重案組接手調查。

警方經初步調查顯示，相信有關片段於2017年至2019年間拍攝，並於今年1月12日被人上傳至社交平台上發布，有關發布者亦涉嫌干犯「發布淫褻物品」罪。調查行動仍在進行中，不排除稍後會有人被捕。

在其中一段全長45秒的短片中，可見有兩名裸男站在港鐵車廂，一名較瘦削男子與身材健碩的男子相互交纏，二人表現忘我，絲毫未有在意自己是否身處公眾地方。而在另一段長約30秒、目測是同一場景的影片中，可見有裸體男子坐在港鐵座位中疑似自拍忘形自瀆過程，遠處更能看見有其他乘客正在乘車。

港鐵回應指不清楚影片的來源和拍攝時間，車站並無相關事件的記錄，亦無收到乘客的求助，車務控制中心已就此事報警，有需要時會配合警方的調查。