派對房間樓上吧淪播疫勝地　警冚竇拘7人14男女票控

警方在中區的無牌樓上吧檢走一批酒類飲品。

觀塘警區特遣隊昨日（16日）突擊搜查區內17間派對房間及樓上酒吧，並於晚上約7時15分成功搗破兩個位於偉業街的工廈單位內、懷疑正在營業及涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的派對房間。

行動中，相關派對房間內的9男5女(23至31歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警方遂向他們作出票控。初步調查顯示，其中一個派對房間提供麻雀耍樂，而另一個派對房間則備有電子遊戲、骰盅及卡拉OK等設施。警方經調查後，將會拘捕兩個派對房間的負責人。

另外，中區警區反三合會行動組根據情報及經調查後，同日（16日）下午約4時持法庭搜查令搜查利源西街一間無牌樓上酒吧。行動中，兩名分別36及51歲菲律賓籍女負責人涉嫌「無牌賣酒」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。

另外，酒吧內1名中國籍男子及4名菲律賓女顧客(27至71歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），警方將會向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方在上述處所內共檢獲約1100支酒。

新冠肺炎疫情爆發近一年，本港第4波疫情雖有緩和迹象，「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。