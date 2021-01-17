水警海關大嶼山反走私　拘2男檢740萬元貨

警方大嶼山北分區與水警聯同海關，於前日(15日)晚上，在大嶼山一帶展開聯合反走私行動，期間合共在兩處不同地點截獲兩輛可疑車輛及一艘快艇，拘捕兩名男子，並檢獲大量懷疑走私貨物。

當日晚上約8時，4名男子在塘福一碼頭，將貨物從輕型貨車搬至一艘可疑快艇上，懷疑正進行走私活動。該4名男子及貨車司機登上快艇，高速向東南方向駛去，水警小艇遂在海上展開追截，惟該艘快艇未按指示停航。警員其後在塘福對開海面截停快艇，並拘捕兩名分別為姓陳40歲男子及姓冼33歲男子，他們涉嫌觸犯《進出口條例》的罪行被捕。其餘涉案男子則逃去。

另外，緝私人員昨日（16日）凌晨約2時，亦發現5名男子在大嶼山北面一碼頭將貨物從輕型貨車搬到一艘可疑快艇上，懷疑他們正進行走私活動。兩名男子其後登上快艇，高速向西北方向駛去；水警小艇隨即在海上展開追截，惟被該快艇逃脫。未有登上快艇的其中一名男子欲駕駛貨車逃去，惟貨車懷疑失事，撞壆後翻側，男子即落車逃離現場。

警方在兩次行動中，共檢獲109袋及96箱懷疑走私乾魚翅、化妝品、藥劑製品、名牌衣物及手袋、電子零件、電子遊戲機，以及一艘快艇及兩輛輕型貨車，總值約740萬港元。

案件交由海關繼續跟進。根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬港元及監禁7年。