東方日報A1：輝瑞疫苗下月供港　市民未打先慌

新冠肺炎肆虐一年，各地政府先後為人民安排疫苗接種計劃，挪威去年底有約3.3萬人已經接種首劑新冠疫苗，大部分是德國BioNTech與美國輝瑞合作，以mRNA技術研發的疫苗，當中最少有23名長者接種疫苗後死亡，當局相信其中13宗可能跟疫苗常見的副作用有關。政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨表示，委員會明天將討論相關疫苗在本港緊急使用的申請，惟因藥廠提交了千多頁資料，加上有接種後死亡報告，難以估計是否可如期在農曆新年後接種，如疫苗成效和副作用比率不理想，委員會或建議撤銷接種計劃。

挪威上月27日展開大規模新冠疫苗接種計劃，當地傳媒指該23名長者均為養老院生活的虛弱年長病人，年齡均逾80歲。而法國國家藥物安全局表示，自去年12月底開始接種輝瑞及BioNTech合作研發的新冠疫苗後，出現6宗嚴重副作用個案，包括4宗過敏和兩宗心跳加速，以及懷疑與該疫苗有關的30多宗非嚴重副作用個案。

港府有購入與挪威相同以mRNA技術研發的BioNTech與上海復星合作的新冠疫苗，惟目前疫苗安全性未明，出現多宗死亡個案更令人心惶惶。劉澤星在電台節目提到，委員會要研究BioNTech疫苗數據後再與廠商跟進，難估計農曆新年後是否可以批准使用該疫苗，要待審視資料後再公布，並強調委員會首要考慮疫苗是否安全及有效。對於挪威多名長者接種疫苗後死亡，委員會會向藥廠索取補充資料，如解剖結果等。

政府早前表明擬合共購買4種技術平台製造的疫苗，劉稱，政府正審視是否引入第4種疫苗，但認為引入太多疫苗會令事情變得複雜。他續指，若本港有70%人口接種，將大幅降低播毒風險。但即使疫苗抵港，面對未知的副作用，市民對接種疫苗的意欲似乎仍不高。英國一項調查發現，港人接種疫苗的意欲在全球排名倒數第3，只有40%受訪港人願意接種，比例在兩岸三地中最低。

目前本港購入的3種疫苗中，BioNTech疫苗提交的數據最完整，委員會成員兼政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌相信，政府下月底可開始為市民接種疫苗，由於BioNTech疫苗已提交大部分數據，故或安排最先接種。他透露，政府訂購700多萬劑將分6次到港，每次約100萬至150萬劑，但香港不會如部分海外國家般，為提高疫苗接種率而延後第二劑接種時間，以免影響效用。

挪威死亡個案料會影響本港接種計劃推行時間。疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢稱，多國已開展接種疫苗，料陸續有更多數據出現，繼而調整接種策略及優先次序，相信顧問專家委員會將詳細了解挪威死亡個案情況才作決定。

政府疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅認為，要審視是否疫苗產生的副作用直接導致死亡，或是疫苗誘發其他病患，強調不能「一刀切」指長者適合哪款新冠疫苗，須視乎其身體情況及生活習慣等，再選擇不同保護率及副作用的疫苗。港大微生物學系臨床助理教授薛達亦指，暫不清楚挪威死亡個案是否與接種疫苗有關，他表示，mRNA疫苗常見副作用包括發燒等，對於非常虛弱的長者或有影響，但暫未有確實證據證明會導致病情嚴重惡化或死亡。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則稱，港大本月底將會訓練1,000名社區及醫院藥劑師注射疫苗，期望協助向市民接種疫苗。

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