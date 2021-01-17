雜貨店貓店長被擄女賊落網　16個月大花貓下落不明

深水埗昨日(16日)發生一宗動物失竊案，一間孟加拉雜貨舖的「貓店長」被一名女子擄走，雜貨舖女店主Meher獲悉事件後報案求助。警方經調查後迅速破案，於當晚拘捕涉案女賊，惟有人懷疑報稱花貓已逃脫，今晨(17日)多名警員返回現場調查，在附近一帶尋貓，並向附近街坊派發傳單，惟花貓至今下落不明。

深水埗警區刑事調查隊主管楊震宇督察指，警方於昨日接報後，翻查附近大量閉路電影片，並向目擊事件的街坊、商戶查問，機動部隊及軍裝警員亦出動在現場一帶搜索，及至晚上約8時，警方在附近街道以涉嫌「盜竊」拘捕一名49歲報稱無業本地女子，惟她聲稱事發後不久花貓已逃脫。

被擄走的花貓Lily為一隻16個月大的日本短尾貓，身上有淺啡色毛髮及黑色間條紋理，事發昨晨約11時，Lily當時正與同伴Kaki在雜貨店對開一輛七人車車底追逐嬉戲，該名49歲女子涉嫌將Lily由車底扯出擄走，得手後往鴨寮街方向逃走，其作案過程被附近「車Cam」拍下。

警方呼籲市民如發現花貓行蹤可立即聯絡警方，亦勸喻主人切勿過度容許寵物在街道上自由行走，以免發生意外，或令不法之徒有機可乘。

雜貨店現時剩下一隻黑白色小貓Kaki，店主Meher指，事發時她正於店內閣樓工作，惟經目擊案件發生的街坊告知始知愛貓被盜，對事件感到十分傷心，希望能盡快尋回愛貓。