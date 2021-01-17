機場海天客運碼頭行李運送　今年首季全面改無人駕駛拖車操作

全球首輛於機場實際環境操作的無人駕駛拖車，於2019年底獲機場管理局引入香港國際機場，並於去年10月擴展服務範圍，穿梭機場海天客運碼頭及一號客運大樓行李處理大堂，為飛機轉搭快船或快船轉搭飛機的旅客運送行李。機管局今日（17日）表示，行走海天客運碼頭的行李拖車會於今年首季全部改為無人駕駛拖車，取代傳統人手駕駛拖車。

機管局機場運行副總監（運行及服務）姚兆聰指，機管局用了逾1年半時間於機場測試無人駕駛拖車運作，證實運作可靠，亦較傳統以人手駕駛拖車更安全及暢順。他指很多交通意外都因拖車司機長期工作、疲累，還有環境狀況，例如大雨、大霧，都會產生意外，故機管局從用人、減少意外、提升效率等方面作出考慮。

無人駕駛拖車的駕駛艙內沒有司機及乘客，車頂上配備準確度高、誤差約10至15厘米的差分全球定位系統，行駛速度為每小時20公里。拖車旁亦設有兩組、共8部高清攝錄機，亦配備3個光學雷達確保安全及穩定性；當有任何東西進入無人駕駛拖車的10米範圍以內，它會立即剎停。