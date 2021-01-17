油麻地爆疫　居民社區檢測見南亞幫聚集即走怕感染

油麻地及佐敦一帶持續爆疫，當局早前在官涌市政大廈新設檢測中心，東網記者今早(17日)到場視察，發現只有零星市民入內採樣，有附近居民表示早已知道區內有多個檢測站，昨日(16日)亦有意做檢測，惟見到現場有太多尼泊爾人士排隊而卻步，擔心有感染風險，故今早才做檢測；另有市民透露，今早前來檢測路程中，仍然見到有幾個南亞裔人士除下口罩聊天，「係咁吐口水落地」，直斥離譜。

當局昨日增2幢大廈需做強制檢測，包括油尖旺新填地街23-25號及油尖旺廣東道608號廣基大廈，至今油麻地及佐敦一帶最少有24幢大廈被列強檢名單中。其中在官涌市政大廈檢測中心朝10晚8開放做檢測，前來做檢測的陳小姐指，對油尖旺區爆疫感到擔心，昨日本身想做檢測，但見到有很多尼泊爾人排隊，「今日見無乜人先嚟做檢測」，被問到是否擔心受感染，她直言，「梗喺驚啦，佢哋傳啲病毒出嚟」。

此外，當局亦在廣東道介乎佐敦道及西貢街一段新設流動採樣站，居民吳先生指，區內有不少南亞裔人士聚居，故對小區爆疫不感意外，他又指，近日從區議員口中及新聞才得知自己大廈需做強制檢測，認為當局應該在涉事大廈內張貼相關公告在當眼位置。另有在西貢街街市的水果檔檔主盧小姐大嘆近日生意「一半都無」，並指區內有很多南亞裔衞生習慣不好。