天水圍天幕街市上月底開幕　高樓底開放式設計增採光通風

天水圍的食環署天幕街市（前稱天水圍臨時街市）上月底開幕，發展局局長黃偉綸今日（17日）在網誌指該街市僅花一年時間建成，現時共有36個固定攤檔，加上4個臨時檔位，共提供40個攤檔。他指最特別之處是設計著重自然通風和採光，街市中央高樓底的中廊及兩旁開放式設計，令日光進入室內，既能減低照明耗能，亦可遮擋太陽直接照射，令環境更加舒適。

黃偉綸引述建築署高級建築師曾偉倫表示，為減少挖掘工作縮減施工時間和便利興建，因此採用「組裝合成」建築法（MiC），先在廠房預製再運至工地裝嵌，上蓋則採用「供製造和裝配的設計」，避免「落石屎」等濕施工方法。建築署建築師盧宜璋表示，街市直條的平面布局有利對流風，令街市空氣流通，加上斜屋頂設計，方便雨季時去水。

黃指在疫情下，工程團隊引入新技術，與納米及先進材料研發院（簡稱NAMI）和香港科學園的創科公司合作，在攤檔之間安裝防污抗菌的陶瓷板，以及安裝智慧垃圾回收機等。售賣蔬菜的租戶林小姐表示，每日人流最多為下午3時至6時，由於街市環境舒適，吸引不少街坊捧場，開市一星期已聚集許多熟客。