院舍不足長者「等到死」　羅致光：無魔術棒變宿位出嚟

本港安老院舍宿位嚴重不足，輪候時間平均需3年半，不少長者直至百年歸老仍未獲宿位。勞工及福利局局長羅致光今日（17日）發表網誌，聲稱當局「沒有魔術棒」能即時變數千至數萬個資助宿位，但近年租金下調，有安老院營運者增加投資設新院舍，有助增加甲一級宿位，並提升宿位數目達標的機會。

羅致光指當局已千方百計制定短、中、長期策略，應對資助安老院舍服務輪候時間長的問題。在短期措施方面，政府已於2018年《施政報告》制定未來5年目標，將於「改善買位計劃」下增購5,000個甲一級宿位，相等於增加約50間設100個宿位的資助安老院。

政府在2019至20年度已新購942個甲一級宿位，而2020至21年度（截至去年12月底）亦已再新購628個宿位。他指從安老業界得知，由於近年租金下調，有部分營運者遂增加投資，設立新的院舍或將院舍搬遷到更寬敞的地方，致使達到甲一級質素的宿位有明顯增加，認為有助未來數年達標的機會。

至於中期策略，他指政府會透過土地計劃，包括在合適的賣地項目中，加入興建資助安老院舍的要求，由2017年7月至2020年12月，一共有24間資助安老院，約共4,300個宿位，當中7間則是透過賣地條款新加入的安老院項目。長期策略方面，政府會適時更新規劃標準，應對未來需求。