疫苗安全成疑港人憂做白老鼠　林正財：團隊明開會審視安全性

新冠疫苗安全度至今成疑，有民意調查顯示23%港人拒做「白老鼠」無意接種，行政會議成員林正財今早(17日)在電視節目指，注射疫苗程序複雜，需籌備至少3星期，目前以新年後為目標，強調專家團隊會審視疫苗安全性。

林正財表示，不少市民都盼注射確認安全的疫苗，指專家團隊明日(18日)將開會審視疫苗的安全性，以適合注射的條件及對象。對於目前各類疫苗現不同副作用及效用，他稱專家初步提議「邊款疫苗最先到就打邊款」。

至於計劃的具體細節，如安老院舍員工注射疫苗後，需否繼續進行强制檢測則有待商討。惟林強調注射疫苗為自願性質，會堅守自願接種的底線，自己則會舉手注射疫苗。

另外，就安老院舍員工及院友會優先注射疫苗，他表示届時會提早3至4星期讓家人了解接種疫苗的資訊，讓家人在知情的情況下決定。他認為可分批為院友注射疫苗，即使院友出現副作用亦可進行觀察，醫護亦可上門為他們進行評估，並會觀察半小時，以防萬一。