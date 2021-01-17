油尖旺區單日增15宗　葵涌石蔭邨仁石樓多4人中招

葵涌石蔭邨仁石樓疑有垂直傳播，日前已撤離。

新冠肺炎疫情無日無之，本港昨日（16日）新增50宗確診個案，油尖旺區再次單日增15宗個案，當中4人居油麻地金勳大廈。疑有垂直傳播情況的葵涌石蔭邨仁石樓，3個同一坐向的單位出現感染，當局早前向大廈發出強制檢測公告，昨日多4人確診，累計最少10名居民中招。

衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，其中葵涌石蔭邨仁石樓大廈09室的住戶日前已撤離，被送往檢疫中心。昨日新增4人確診中，包括一名無病徵的57歲男子，屬於源頭未明個案。另外，青衣救護站至少5名救護員確診。

此外，再增最少7間餐廳有患者足迹，其中南區佔4間餐廳，包括海怡西商場的「元氣壽司」，香港仔舊大街58-62號的「上海天龍樓」及香港仔中心5期的「譚仔三哥米線」等。

「新增餐廳有患者足迹名單」

●南區 東勝道21號 合利粥品店

●南區 香港仔中心5期 譚仔三哥米線

●南區 海怡西商場 元気寿司

●南區 香港仔舊大街58-62號 上海天龍樓

●北角 新都城大廈地下 大家樂

●黃大仙區 彩雲商場2期 意樂餐廳

●葵青區 葵盛西商場 龍順軒海鮮酒家