IVE生研U型水管自動補水器　將安裝在市建局4幢安置大廈

自新冠肺炎疫情以來，定時注水至U型隔氣彎管阻隔病毒，已成港人家居防疫的習慣。市區重建局行政總監韋志成今日（17日）於網誌表示，早前有學生團隊改良U型隔氣彎管「自動補水器」，獲市建局借出「煥然壹居」2個空置單位進行實地測試，並提供有關渠管和排水設計的意見，以優化補水器。

IVE團隊研發的「自動補水器」，可協助舊樓單位住戶定時向彎管自動補水，免卻居民尤其是較健忘或行動不便的長者，要定時俯身彎腰向渠口倒水的麻煩。韋稱，經過約1個月測試，團隊已證實裝置適用於不同類型的家居排水渠閘，發揮自動補水功能。優化後的「自動補水器」可使用一般乾電池，不需要額外接駁電源，住戶只需要將補水器放在排水渠口上啟動便能夠運作，渠管設施較老舊的單位也可使用。

韋又指，因應近日舊式樓宇和涉及劏房的單位接連爆發疫情，與IVE團隊商議後，決定先行將這個自動補水器裝置的基本版投入生產，預計今年年中為市建局4幢安置大廈以及重建項目已收購物業內共約2,000住戶先行安裝。市建局將透過招標，委聘合適的產品供應商，負責製造這個裝置所涉及的生產工序和品質控制，同時確保產品符合實際應用和安全要求。

另外，市建局委託一間專上學院科研團隊進行淨化樓宇排放氣體的研究，研發出UV-C紫外光消毒技術，安裝在大廈天台排水通風管出口位置的消毒燈，以破壞氣體中細菌和病毒的基因物質。待徵詢政府的意見和滿足現行建築法規的要求後，便會在市建局的中環街市活化項目中實地測試，期望在今年第3季活化後的中環街市正式營運時，正式投入運作。