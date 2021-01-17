許智峯就滙豐戶口被凍結求助外國制裁　被轟發爛渣無品

目前被警方通緝、流亡英國的前民主黨立法會議員許智峯，曾一度被凍結銀行户口，日前滙豐銀行亦證實，許及其家人的信用卡户口已被銀行取消。許今(17日)在社交媒體指滙控CEO祈耀年來函解釋凍結戶口一事，稱滙豐收到警方通知下有法律責任採取行動，「不能操作」許的銀行及信用卡戶口，故並無選擇，亦須遵從法律下某些保密責任。

許指其户口被凍結至今接近一個半月，認為滙豐在各方壓力下始正式來信向他解釋事件，做法不負責任。他指滙豐沒有解釋凍結戶口的法律依據，質疑滙豐沒有按指引做足「審查、提問、翻查、評估」等專業程序，故要求滙豐清晰交代，而不是以「有法律責任採取行動」蒙混過關。

他又指滙豐沒解釋為何其家人會受牽連，質疑是針對整個家庭的政治報復行動，要求祈耀年去信向其每一位家人解釋清楚。他又批評滙豐先前稱因「商業決定」而取消其信用卡，但現在卻改口稱只是「凍結」不是「取消」。他形容滙豐是侵犯人權的共犯，呼籲英國及各國國會議員就事件去信滙豐質詢，及於國會內討論跟進，及呼籲各國政府考慮對滙豐及曾處理相關案件的人員，作相應的國際制裁。

時事評論員陳雲生批評許身為前議員，也是前民主黨黨員，有一定法律知識，形容許現時稱不接受滙豐的解釋，卻主動尋求外國協助是「借啲意發爛渣」，品格極有問題。對於許指滙豐沒解釋為何其家人會受牽連，陳指許的家人和他一起流亡英國，涉及相關逃亡經費，當中有沒有非法資金亦成疑，認為警方凍結其家人户口調查乃天公地道。