鄉議局指丁權劃線言之過早　轟冇屋住皆因房策失誤

高等法院上訴庭日前就丁權司法覆核案裁定政府及鄉議局勝訴，即丁屋政策完全沒有違憲，當中包括以私人協約或換地形式建丁屋。惟有關裁決近日備受質疑，有鄉議局代表今午(17日)在電視論壇上指，認為丁權劃線言之過早，但相信2047年前會有檢討。另有嘉賓強調，套丁問題嚴重不可放蹤，惟劃線涉及複雜問題，若推行需詳細探討。

對於外界質疑「丁權」是否本港的傳統權益，新界鄉議局副主席林偉強認為，即使未有立法深化原居民權益前，建丁屋仍是原居民源遠流長的權利，當年未有把內容寫得太細緻，只是擔心隨時代轉變會掛一漏萬。此外，丁屋只可在鄉村土地範圍300呎內興建，而想向政府申請擴展鄉村地亦相當困難，強調「丁權」不影響本港土地政策發展。

他又指，原居民不可申請公屋和居屋，亦為「丁權」只是保障原居民有自住地方的政策。至於身兼律師的新界鄉議局當然執委林國昌則反駁「係我嘅嘢點解唔賣得？」不過對於丁權劃線方面，前者認為言之過早，而後者則指新界除了鄉村地外，仍有很多未發展土地，炮轟只是政府的房屋政策失誤，希望市民不要把「冇屋住」問題推卸到「丁權」身上。

惟對於今次的法庭裁決，有自稱是原居民的觀眾鄧先生表示，覺得判決不太公平，指「香港人真係好多都冇得住」。另外也有居住村屋的非原居民陳小姐認為，丁權應該設限，亦必須規定不可轉賣。