車Cam直擊：電單車新娘潭路彎位失控越線　迎頭猛撼私家車

沙頭角新娘潭路又生交通意外，鐵騎士驚險避過一劫。今晨(17日)7時54分，一名姓林(40歲)男子駕駛電單車，沿路往大美督方向行駛，至近南坑尾對開一個急彎，電單車懷疑失控越過對面線，一輛私家車閃避不及，與電單車迎頭相撞，鐵騎士頓即倒地，其電單車則反彈至數米外路面。私家車姓梁(46歲)男司機慌忙報警。

意外後，林男僅手指受輕傷，待救護員到場初步包紮後拒絕送院。警方正調查意外原因。網上流出肇事私家車車cam片段，可見事發前私家車前方另有一輛電單車行駛，林男在駛過彎位時已錯誤越線，險些與該輛電單車碰撞，惟林男懷疑未有意識到自己越線行駛，未能及時修正，結果猛撼私家車車頭，現場地上遺下一地電單車零件碎片。有網民得知鐵騎士並無大礙，大嘆他「執翻身彩」。

新娘潭路彎多路窄，過往曾發生多宗車禍，奪去多人性命。翻查資料，去年12月14日晚上，一名姓梁(20歲)男子駕駛跑車，至近涌背露營場對開失控越線猛撼燈柱，跑車車身斷開兩截，梁送院後傷重不治。而今次發生意外的南坑尾附近，於去年7月7日亦有姓梁(28歲)鐵騎士失控自炒，墮地頭部重創送院後不治。