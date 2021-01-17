上堂被安排「靠邊站」　近50%智障人士參與體育活動遭排斥

根據聯合國《殘疾人權利公約》，殘疾人士有權平等地參與娛樂、休閒及體育活動。有調查指，本港近50%受訪智障人士家長稱子女參與體育活動時，曾遭受排斥及歧視，當中有30%人曾遭取笑。有家長表示，患有自閉症及智障兒子參加社區乒乓球班時，遭教練冷待，連續兩堂獨自「靠邊站」。機構建議政府舉辦共融體驗計劃，增加市民與智障人士一同參加運動的機會，以消除誤解。

社會服務機構「親切」於2019年11月至2020年1月進行調查，了解本港智障人士參與社區運動的情況。第一部分為問卷調查，對象為1,101名16歲或以上市民，以及423名智障人士家長，第二部分則深入訪問10位智障人士及其家長、特殊學校教師等。

調查發現，智障人士參與社區體育運動缺乏選擇，有20%受訪家長指子女近半年內完全沒有參與任何運動，而目前智障人士參與體育項目，較集中於游泳、田徑、單車等，僅30%家長認為區內有足夠體育設施。調查又指，有近半數家長表示其智障子女在參與社區體育運動時，曾受到排斥、歧視，當中有近50%家長指，智障人士參與體育活動時，曾以不友善眼光看待、刻意避開；子女曾遭取笑的則有30%。

智障及自閉症人士家長鈞耀媽媽指，曾為兒子報名參加康文署乒乓球班，8名額中有2個預留予特殊需要人士參加，但訓練班開始後兒子連續兩堂只能「企埋一邊拍吓個波」，「其他小朋友見到都唔敢行過去，以為我個仔畀人罰緊。」她向教練了解情況，惟獲回應「他有自閉症，不懂做其他動作」。情況在之後兩堂仍無改善，兒子亦對乒乓球及舉行活動的市政大樓產生抗拒，故第4堂起沒再安排兒子上堂。

「親切」建議，政府可從教育、社區推廣及教練培訓等多方面着手，增加市民接觸及認識智障人士的機會，消除公眾對他們的排斥和歧視，包括舉辦共融體驗計劃，及提升教練對教授智障人士專業知識、增加合適智障人士參與的運動種類。