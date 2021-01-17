3個月有10%酒吧倒閉　業界憂掀結業潮促港府批准復業

本港第四波疫情持續嚴峻，酒吧業界已被政府勒令停業一個半月，農曆新年前放寬防疫措施機會渺茫。酒吧業界今日（17日）再次召開記者會，批評防疫政策對業界不公，放縱無牌場所繼續經營，導致業界的停業犧牲對疫情毫無幫助，而停業期間損失慘重，若情況繼續惡化勢掀起結業潮。業界要求政府於農曆新年前給予復業，並承諾願意勸客人下載「安心出行」應用程式並掃碼，才可光顧酒吧。

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，即使業界努力配合措施，但第四波疫情至今仍未見有緩和跡象。他指無牌場所猖獗，政府卻未有加重罰則處置無牌場所，例如派對房間或無牌餐廳酒吧，繼續有一大班人「偷雞」聚集飲酒，令不明源頭個案不斷增加，認為政府一方面要求正規酒吧關門抗疫，但一方面卻不處罰這些播毒黑點，怒斥「咁我哋關門嚟做咩呢？」認為如此下去酒吧被停業根本對疫情毫無幫助。

錢雋永又說，目前不少酒吧已撐不住結業，導致有員工無法養活家庭，過去3個月已有10%酒吧結業，相當於140間結業，預計過完農曆新年後會再倒閉10%至20%酒吧，料至少5,000至6,000人失業。他希望政府明白第四波疫情短期內難以緩和，應體諒酒吧業界基層員工苦況，盡快給予酒吧復業放業界一條生路，業界亦願意勸喻顧客安裝「安心出行」，並提醒顧客掃碼後才可光顧。

有酒吧職員表示，過去僅靠僱主支付底薪，甚至連交租都不夠，靠問朋友借錢生活，上星期天氣特別凍，但兒子只能穿校褸，連買厚衫給兒子的錢都無，形容已經走投無路。