新渡輪易手後改商標　公司英文名變為「Sun Ferry」

新創建集團去年接連出售旗下的公共交通業務，包括新巴、城巴和新世界第一渡輪(簡稱新渡輪)。當中，廣東省航運集團旗下的珠江船務收購了新渡輪，隨着公司易手，面對新人事新作風，新渡輪亦要改變形象。據悉，新渡輪決定更換商標，並將商標上的英名名稱由現時的「First Ferry」，改為「Sun Ferry」，但預計要為全體船隊塗上新商標仍需一段時間。

新渡輪現時船隊上的商標，是一個橙色的圓形，中間留白的位置像阿拉伯數字「1」，而橙色圓形下方有一條綠色呈波浪形的曲線，整體像一個橙色的「1元硬幣」；圖案旁邊則以紫色字寫上中文「新渡輪」和英文「First Ferry」的字眼。

珠江船務去年底收購新渡輪的全部股權後，已決定將新渡輪易名，公司中文全稱由原來的「新世界第一渡輪服務有限公司」，收為「新渡輪服務有限公司」；而公司英文名則由「First Ferry」，改為「Sun Ferry」。據了解，基於公司改名，新渡輪的商標亦會更改，新商標不會採用現有商標的顏色，同時亦不會採有「1元硬幣」的圖案設計，並且會用上新的公司英文名稱「Sun Ferry」。

商標上的公司英文名被更改，但現時新渡輪旗下有9艘高速船的船名，其英文寫法是以「First Ferry」作開首，相關船隻會否一併將英文船名改為以「Sun Ferry」作開首，仍屬未知之數。據悉，即使新渡輪換了新商標，仍需逐一安排旗下船隊回船廠漆上新商標，所以現時的「1元硬幣」舊商標仍會存在一段時間，市民如欲懷緬昔日風光，宜把握最後機會。