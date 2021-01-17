女子用長者八達通搭港鐵被查票　激動發難自稱是中大教職員

小童、學生及長者乘搭港鐵都可以享用有乘車優惠，但不時被人濫用。網上流傳一條短片，一名女子似是在港鐵深水埗站被職員包圍，情緒激動，不斷大呼小叫，疑似因為用了長者八達通入閘被截獲，期間她一度自稱是「中文大學嘅老師」。有網民稱認出她是中大的一名助理教授，中大表示不評論個別事件，港鐵則指，該乘客並不符合使用長者八達通的條件，違反車票發出條件。

有關短片中，該名女子戴有紫色眼鏡及穿着藍白色外套的長髮女子，被5名職員於閘內包圍，一名女職員捉著她的手臂，期間該女子不斷扭動，布口罩亦滑落。她以帶有口音的廣東話她向職員嚷道：「你哋港鐵收咁貴」，又指着女職員說「你係資本家嘅走狗！」其中一名男職員忍不住反駁道：「依家係你用長者八達通呀小姐！」

該名女子回應指是她用錯了，更稱「我係中文大學嘅老師呀！我寫字架，你咁樣整我！」其後有警員到場，女子更發脾氣將私人物品掉在地上。有網民認出她是中大某一個學系的助理教授，而該名被點名的助理教授，昨日（16日）在其私人Facebook發貼，有一張照片內容顯示為長沙灣的回收活動。有人在貼文下留言查詢有關被港鐵職員包圍的事件，但她沒有直接回應，只稱：「想呼籲大家多關注環保，減少垃圾」。

中大回覆查詢時指，不評論個別事件。如有大學成員被裁定觸犯法例，校方會按既定程序處理。港鐵回應事件表示，昨日下午約4時20分左右，港鐵職員於深水埗站大堂執勤期間，留意到一名女士使用特惠車票入閘，懷疑她沒有繳付正確車資，於是檢查車票。

該乘客初時拒絕合作並推撞職員，其他職員上前協助及報警求助。其後該乘客出示了一張長者八達通及身份證明文件。職員證實該乘客並不符合使用長者八達通的條件，違反車票發出條件。其後警員到場處理，職員也按程序根據港鐵附例向她徵收附加費，而該名乘客繳付了附加費後自行離開。