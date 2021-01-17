馬鞍山自然保育區淪高球練習場　汪洋大海作球洞

康體娛樂設施因應疫情大多暫停開放，包括在馬鞍山白石高爾夫球練習場。然而，有高爾夫球愛好者疑因技癢難耐，索性在練習場旁，被劃作「自然保育區」的海星灣泥灘練習，高爾夫球在泥灘橫飛，他們甚至以大海作球洞，有網民在該處檢獲至少24個高爾夫球，區議員斥事件離譜，已要求部門跟進事年。

海星灣因其水質好，是不少海洋生物，如海星的集中地，更因而被列為「自然保育區」(conservation area) ，以確認地區的生態價值。但近日這恬靜地方惹來不速之客，有網民發現近日有市民在海星灣泥灘練習高爾夫球，從網上圖片可見，一行四、五人聚集在泥灘上揮動類似球杆，其後有網民上海星灣潮退時，檢獲至少兩打高爾夫球，網民批評涉事人士「每日都搵緊方法破壞環境」。

沙田區議員李永成表示，自上周三（13日）起至今，接收到由附近居民逾10宗的投訴，指有一群市民在涉事泥灘上打高爾夫球，甚至指有投訴指高爾夫球「直飛落海」。他直斥事件離譜，因為海星灣現被界定為「自然保育區」(conservation area），市民根本不應在該處打球，更遑論打落海洋，毀壞自然環境，他指以往只是接獲摸蜆、捉海星、海膽等投訴，未有聽聞有人在海星灣打高爾夫球。

然而，他在上周三、五及六到涉事地方，亦未見有市民在打球，他已與食環署、民政事務總署等多個政府部門聯絡，食環會巡亂丟垃圾方向處理。另外，李指亦有聯絡警方，但對方回覆指雖然在巡視期間有見到有人聚集，但該批市民有防範，難以用禁聚令將其懲處。李又指，有望在本周與政府部門會面商討情況。

警方回覆指，今年至今接獲三宗報案，指有人在馬鞍山海星灣懷疑違反「禁聚令」。警方接報後派員到現場觀察，其間並沒有人因違反「禁聚令」而被票控。而環保署及地政總署則回覆指，現正了解事件，以決定適當跟進行動。