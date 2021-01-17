政Whats噏：立會水馬未撤走　外圍設花槽防衝擊

前年6月爆發反修例風波，期間發生激烈衝突，立法會大樓更被嚴重破壞，政府其後喺各主要建築物周邊擺放水馬，令本港曾出現「水馬圍城」嘅情況。社會氣氛漸趨緩和，唔少地方都搬走咗水馬，但立法會大樓周邊仍繼續擺放水馬之餘，仲要進一步加強大樓內外嘅保安措施喎。

卓妮發現近日立法會大樓周邊加設咗大型花盆，莫非真係為咗望落靚啲？保安事務委員會主席陳克勤就話花盆有美觀效果之餘，其實係臨時保安措施，因為先前有示威者衝擊大樓嘅玻璃幕牆，大型花盆就起到緩衝區嘅作用喇，但依家嘅花盆都唔係最終設計嚟嘅。聽聞大樓外嘅水馬要等大樓全部保安措施完成之後，先至會撤走。

唔單止大樓外加設緩衝區，大樓內部先前加裝閘機後，都繼續加強保安措施。據了解，大樓1樓同2樓、喺近議員入口2的三部電梯前，都會再加裝閘機喎。據悉，喺上述兩個地方安裝閘機嘅建議，係民主派議員總辭前提出嘅，原因係示威者先前衝擊大樓，同埋成日有非議員或議員助理同記者嘅人喺大樓出出入入，閘機可以避免人群聚集。

閘機多到咁，以後喺立法會大樓行兩步就要拍卡，議員唔覺得唔方便咩？有議員就舉例話，之前村屋都係夜不閉戶，直到有人偷嘢先閂門，依家情況一樣，有人衝擊立法會，就算幾唔方便都要為安全着想。

實際上，大樓加裝50部閉路電視後，總共會有約500部閉路電視，確保大樓嘅監視系統唔會再有盲點。另外，大樓嘅保安顧問仲考慮緊會唔會喺議員人口位置增設安檢程序，避免有議員「搞搞震」咁話喎。