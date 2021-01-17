近900億元保就業計劃難保打工仔飯碗　工會批港府政策從不到位

港府斥資近9百億港元推出兩期補貼僱主支薪的保就業計劃，惟計劃一直備受批評，漏洞多多，保障打工仔飯碗的成效甚微。計劃結束後，不少受惠企業開始縮減人手，各行各業陸續出現裁員潮。有工會指，疫情持續將近1年，工友們要放無薪假、被停工、被裁員，政府對他們的支援卻從未到位，令他們既失望又氣憤，促政府盡快為工友提供直接支援。

根據保就業秘書處最新數字，兩期保就業計劃共批出約895億港元。翻查紀錄，國泰航空以及旗下多間公司，包括國泰港龍及香港快運，於第一期保就業計劃合共獲批出逾7億港元補貼。其中國泰航空獲最多補貼，金額達4.58億港元，冠絕其他航空公司；港龍航空獲發6,900多萬港元，但去年10月，國泰進行大規模裁員，5,300名本地員工被裁走，國泰港龍亦即時停運。

另外，在兩期保就業計劃中，共獲得逾6.4億港元的九巴，近日亦傳出裁員消息。九巴工會表示，接獲會員反映資方裁減逾30人，當中包括後勤文職、駕駛導師等，員工均擔心「大信封」陸續有來。九巴否認裁員，僅稱按機制檢視職位架構。

港九勞工社團聯會副主席譚金蓮指， 疫情重創本港多個行業，在種種防疫措施下，飲食業頓成重災區。她提到，有大廚要「折扣出糧」，由月入2至3萬港元，大幅下跌至1萬多港元，如今工作的餐廳更「無限期停業」，再無收入，難以應付供樓費用及日常開支，只能向親友借錢。

譚續指，這些情況俯拾皆是，很多食肆僱主對農曆新年的市道不感樂觀，估計下月或現結業潮，更多工友失業。她又指，政府公布的失業率，遠遠低估現實情況，不少開工不足的工友、自由工作者均未被列入數據之中；並批評政府政策不到位，防疫抗疫基金大多支援僱主，而非工友。譚提到，疫情至今持續將近1年，工友的積蓄已耗盡，難再靠積蓄度日，促政府盡快改變思維及政策方向，直接向工友提供支援。