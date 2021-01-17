政Whats噏：舊樓渠管亂駁如蜘蛛網 屋宇署被轟檢測一味拖

新冠肺炎疫情愈演愈烈，早前公屋疑為喉管爆疫，房委會被批驗水管慢吞吞，依家油尖旺一帶舊樓疫情大爆發，劏房喉管亂駁成為播疫元兇。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)翻舊帳，話屋宇署承諾推動「樓宇體檢」工作，但要用3年時間先完成檢查外牆渠管，仲未包維修喎。佢叫屋宇署咪卸膊，要加快工作，否則再拖落去，受害嘅只會係無辜嘅市民。

最近油尖旺區多幢相連舊樓爆疫，唔單止住户要漏夜緊急撤離，更加牽連甚廣，若然附近一帶大廈出現確診個案，成幢樓嘅居民都要進行強制檢測。Tony話有關嘅舊樓，糞渠同去水渠駁到亂晒龍，就好似蜘蛛網一樣，憑肉眼睇都知屬於違規。

Tony話早喺沙士時期已經了解到渠管亂駁，會引致極大嘅公共衞生風險，所以喺舊年年初已經建議政府為全港舊樓，進行防疫檢驗，就係希望政府未雨綢繆。點知政府一拖再拖，卒之就搞到疫情一發不可收拾，Tony話睇到依家舊樓疫情大爆發好痛心。

即使屋宇署承諾會為2萬幢，樓齡超過30年嘅私樓，檢查外牆渠管，但竟然要成3年先完成工作，仲要只做檢驗、唔包維修。Tony直言政府人員同議員就叫做可以舒舒服服，坐喺冷氣房諗對策，但係拖多一日，市民就要捱多一日。佢又認為政府思維應該全面啲，積極啲做嘢，當講到劏房問題，政府只係諗到利用租務管制，幫助基層市民，但就無視劏房嘅安全性。

喺疫情下，中小企嘅經營環境艱難，Tony認為政府應該委聘更多顧問公司，加快樓檢工作之餘，仲可以幫助中小企。佢又擔心業主就算知道渠管有問題，都唔願意即刻改善，建議政府必要時可以發出強制修葺令，要求業主盡快解決問題，又建議注資100億元成立「樓宇維修保養基金」，資助「三無大廈」業主維修公用地方，紓緩樓宇老化問題。

政府官僚，做乜都要踢先郁，依家人命關天，屋宇署署長余德祥無得再「側側膊、唔多覺」，亦冇藉口去拖。