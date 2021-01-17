美媒爆5港人潛逃過程　切斷船電源等台方發現

早前5名於去年7月偷渡到台灣，並被台海巡署截獲及關押於高雄的香港示威者近日被指已抵美國，並計劃申請政治庇護。有外媒於昨日(16日)報道他們的潛逃細節，指當5人接近台灣時便切斷船隻電源，希望等待被台方發現，而他們亦「很幸運」。有關報道指，5人於本周三(13日)抵達紐約甘迺迪國際機場。

至於日前透過轄下美國組織Hong Kong Democracy Council（HKDC）發聲明，指會協助5人尋求政治庇護及展開新生活的「佔中三子」之一朱耀明牧師之子、美籍港人朱牧民接受該外媒訪問時，指5人在台期間被關押在軍事基地，而且不准與家人和朋友等外界有任何聯絡，惟稱台方有善待他們。

朱透露，5人年齡介乎18至26歲，而他們當中最少1人曾因涉參與反修例示威被捕，故擔心將會入獄而潛逃。朱又指5人堅信美國會給予他們最好的展開新生活的機會，而經過數週的談判，他們亦被美方允許以人道理由入境美國。

報道又指，美國國務院和美國公民和移民局發言人皆以私隱為由拒絕評論事件。另外美國在台協會的新聞官亦對事件不予置評，而台灣陸委會發言人也不會評論事件。據消息指，5名逃亡到台灣的港人，包括被控暴動、襲警等4罪的24歲被告吳仲謙，以及於2019年7月1日曾闖入立法會的21歲學生文家健。