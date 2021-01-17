全港速遞員獲提供一次免費檢測　即日起接受網上預約

本港新冠肺炎疫情持續，多區都有市民染疫，網購速遞員送貨隨時中招。食物及衞生局公布，本周二(19日)起至本月31日，政府會為全港所有速遞員，包括外賣食品速遞員，提供1次免費新冠病毒檢測服務，即日(17日)起可網上預約。

食衞局發言人表示，鑑於近日社會關注上門速遞服務可能會傳播新冠病毒，為減低社區播毒風險，繼外傭及地盤工人後，政府再會透過社區檢測中心，為全港所有速遞員提供免費新冠病毒檢測服務，鼓勵速遞員積極參與。

速遞員必須透過網上「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費做檢測，相關網址為www.communitytest.gov.hk。未有預約者則需自行繳付240港元的檢測費用。免費檢測服務由本月19日開始，直至本月31日，期間每名速遞員只可接受免費檢測服務1次。檢測結果若證賁沒有染疫，相關人士會收到電話短訊通知，若有樣本驗出含新冠病毒，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

各社區檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分，以及下午2時30分至晚上8時，中心在中午及晚上關閉後會進行深層清潔及消毒。速遞員在其預約時段到達社區檢測中心後，必須出示預約時所用的身份證明文件，例如香港身份證或護照，以及預約確認短訊，以便核實身份。