運輸署前助理署長「過檔」九巴做高層　政府：不評論個別個案

運輸署前高官「過檔」九巴繼續「搵真銀」！主管巴士政策多年的運輸署前助理署長(巴士及鐵路)關翠蘭，本月初出任九巴副車務總監(巴士車務)一職。九巴證實事件，政府則以不評論個別個案為由搪塞。據悉，2018年離任的關翠蘭，於公務員離職「冷河期」結束後才加入九巴。議員表示，管巴士的高官加入九巴，即使已過完冷河，亦令市民覺得「瓜田李下，總是嫌疑」。

資料顯示，2018年初大埔公路發生九巴翻車奪命事故，關翠蘭曾以運輸署助理署長身份就事件受訪。九巴表示，關翠蘭於今年1月4日加入，擔任副車務總監(巴士車務)，負責巴士規劃、編配及營運。九巴指，關翠蘭對交通事業具豐富知識及經驗，相信她能加強九巴營運及管理。

運輸署及公務事務局回覆指，不評論個別個案。另外，運輸署指關翠蘭曾署任該署助理署長(巴士及鐵路)，其主要職務包括監察日常鐵路服務和策劃專營巴士服務等。

議員陳恒鑌表示，市民不想看見官員因為延後利益而影響施政，即使管巴士的官員過完冷河才加入九巴，市民亦難免覺得「瓜田李下，總是嫌疑」，他促請政府檢討並收緊公務員離職後重新就業的規定。翻查資料，由2017年至今年1月，九巴及龍運獲運輸署批准開辦約48條新路線或特別班次，同期新巴及城巴則開辦了約27條新路線，兩者相差近77%。