Dr.東：18間公立醫院3年內將打造成「智慧醫院」　減醫護工作負擔

隨着資訊科技日益進步，公立醫院的臨床服務也逐步電子化。今年是醫院管理局成立30周年，醫管局由最初的人手書寫紙張病歷，發展到電子病歷系統，甚至以機械人運送病人的藥物等。醫管局資訊科技及醫療信息主管張毅翔表示，公立醫院已逐步邁向「智慧醫院」，以引入更多科技去減輕醫護人員的工作量，並預計在未來3年內將全港18間主要醫院發展成「智慧醫院」。

張毅翔表示，「智慧醫院」包含幾項要素，包括「智慧照顧」、「智慧醫院管理」、「智慧員工」、「智慧醫院支援」及「智慧設施」。智慧照顧方面，在電子化的工作環境下，醫護人員能利用科技提升照顧病人的質素；智慧醫院管理指，有完善管理數據的方式，可即時為醫護或管理層提供所需的數據；而智慧醫院支援是以科技取代部分人力，例如以機械人運送病人的藥物、膳食和衣服等；智慧員工則是指利用新科技如電子管理系統，提醒醫護要適時跟進病人的病情。至於智慧設施，則指將整座醫院大樓內的硬件設施配套電子化，例如病人床頭的電子資訊欄及電子維生指數監察。

張指香港正面臨病人愈來愈多的問題，若情況持續，單以醫管局現有人手根本難以應付，只會加重醫護的工作負擔。他期間在3年內可將18間設有急症室的醫院，例如瑪麗醫院、廣華醫院和瑪嘉烈醫院等，發展成「智慧醫院」，引入更多科技，減輕醫護人員的工作量。

張透露，醫管局在今年會繼續在各區不同的公立醫院加入智慧醫院元素，例如在更多公立醫院引入機械人進行運輸及巡邏工作；設立更多智能身體檢查服務站、維生指數監察系統及人工智能分流高風險肺片系統等。另外，醫管局亦積極研究5G通訊在臨床上的應用，例如可讓資深醫生遙距指導及監察手術進行，現時有數間醫院開始進行研究工作。

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