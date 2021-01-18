何志平專欄：煽動言行

周末美國緊張，全國各大城市嚴陣以待，防止群眾騷動武鬥爆發，傳聞支持特朗普的美國8大民兵組織已號召15,000名武裝民眾組成了「美國愛國者行動」聯盟，以對抗美國政府的國民警衞軍隊與警察。以15,000民兵對15,000國民警衞隊！鹿死誰手，猶未可知，但快將揭曉。

休斯敦的一名教授朋友來訊談及上周國會眾議院以232對197票，通過對總統特朗普的彈劾案，但還未有消息說彈劾的檔案已交付參議院進行審判，辯論和投票。老教授說：「看來參議院也不能在1月20日新總統上任前開庭進行審議程序的了，拖着這條大尾巴，在1月20日便被打回平民資格的特朗普往後的日子也不好過。但是國會這樣一鬧，便把特朗普在這最後的一個星期都懾住了，動彈不得，不能為所欲為，製造更多麻煩，為新政府設下更多的陷阱爛攤子。但接下來還要參議院以三分之二贊成票才能最終彈劾成功生效。如何處罰還要再由參議院討論通過。雖然現在參議院裏共和民主兩黨各佔50席，三分之二票就是要17名共和黨參議員過檔投贊成票。彈劾特朗普就是打共和黨人的臉，更是意味着與特朗普那7,500萬鐵粉為敵，那不是政治上自殺嗎？」

急於了解國會第二次彈劾總統的理據，我問老教授道：「美國憲法第一修正案不是保障了人民的言論自由嗎？那民主黨掌控的眾議院怎能那麼快便同意彈劾動議呢？」

老朋友詳細的分析道：「成千上萬們支持者為抗議選舉結果而參與了『拯救美國』為題在國會山莊前的集會。特朗普在一個70分鐘的演講中，敦促他們遊行進入國會，在掌聲響過之後，國會大樓的襲擊便開始了。他對群眾的講話中有5個關鍵語錄，在這次彈劾中起着核心作用。首先是『我們贏得了這次選舉，我們以壓倒性優勢贏得了選舉！』民主黨人最不能接受的是這一句他先後重複了多次的虛假說法。這是煽動指控的起點。再者是：『我們將阻止盜竊』，這是針對拜登的選舉勝利而作鬥爭運動的口號，更在社交媒體上傳播，風靡全國。第3：『我們永遠不會放棄，我們永遠不會讓步』，他清楚的表明永遠不會接受拜登的勝利。『你們將有一個非法的總統』。第4是：『如果你們不採用地獄式的戰鬥，那麼你們就不會再擁有這個國家了！』 這將會是特朗普最難解脫甩掉的證據。最後是：『我們要到國會大樓裏去』。 總統使用『我們』，但他並沒有加入，因為他的支持者從集會到國會只有很短的步行路程。 他說：『我們將走向國會大樓，為勇敢的參議員、國會議員加油打氣，我們不會為其中另外一些人打氣。』」

「特朗普真的是向國會大樓前的群眾說了很多他作為總統不該說的話，這都是記錄在案，會被找出來指控他的證據，但他也刻意的說了些自我保護的話：『要和平而愛國地表達你們的聲音』。這是他最有力為他自己辯護的一句話。但法律上的煽動又是甚麼呢？有人說依據美國的法律，因煽動而被定罪的個案少之又少。是嗎？」

老教授語重心長的說：「在美國《完法第一修正案》保障言論自由的規定下，煽動行為要符合一些條件才能入罪。根據情況推斷意圖，煽動必須旨在引起暴力，而且是立刻能導致暴力行為的說話言語。在這次事件中，特朗普清楚地知道那群人正準備和打算使用暴力，他當然沒有採取任何阻止的措施，更強烈暗示這種情況是應該發生的。但很多人都說，法律，都是為政治服務的。法律是死的條文，應用着它的卻是活生生的人。執法是一定要的了，但是演繹詮釋法律時，執行條例時的取捨、先後、快慢、輕重、角度、節奏、鬆緊、衡量，便操控拿捏在『人』的手裏；應該留下多少的餘地？還是趕盡殺絕？這，不是政治的考慮是甚麼？」