中大專家指疫情百年難得一遇　 令全球正視傳染病所帶來威脅

本港爆發新冠肺炎疫情將近一年，期間醫學界科研、市民防疫意識等方面均向前跨進一大步，亦令人正視傳染病帶來的威脅。香港中文大學醫學院微生物學系系主任陳基湘形容，今次疫症是「百年難得一遇」，社會獲得很多新的經驗，又指以全球大流行爆發而言，現時新冠肺炎死亡率最高僅1%至2%已「好好彩」。

由爆發疫情初期，醫學界只能「摸住石頭過河」，到現在各國醫學專家正積極研發疫苗，這一年來，醫學界發展可謂一日千里。陳憶述，對病毒資訊研究最快的時期是爆疫的首一至兩個月，當時對病毒掌握已有九成，到現在未知的亦只有疫苗副作用及持久性等細節。他形容今次疫症百年難得一遇，可取得很多新經驗，啟發他進行很多以前從未想過的事，例如與人相處、推行研究等，往往在不同情況下擦出火花。

他又指，以全球大流行爆發而言，現時傷亡數字已算「好彩」，回看歷史，以前流感、天花等爆發「唔係咁簡單」，死亡率達10%以上，現時新冠肺炎死亡率最高僅1%至2%是非常幸運。對於港府抗疫方面，陳笑言，全世界政府體系面對疫症大流行均是「當災」的，因相關疫情規模之大相當罕見，政府無法做到令每個人均滿意，但比較全世界，港府「唔會係做得差嗰啲」。